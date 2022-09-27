Ахмеров Резват Ахметисанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАхмеров Резват Ахметисанович

Ахмеров Резват Ахметисанович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ахмеров Резват Ахметисанович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Хвалынский уезд, Лебежайская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.