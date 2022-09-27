Исаев Матвей Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаев Матвей Васил.

Исаев Матвей Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Исаев Матвей Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Темниковский уезд, Бабаевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.