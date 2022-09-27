Ушаков Петр Коз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшаков Петр Коз.

Ушаков Петр Коз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ушаков Петр Коз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Кромский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.