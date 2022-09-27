Благушин Дм. Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлагушин Дм. Сем.

Благушин Дм. Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Благушин Дм. Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Тульский уезд, Сергиевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.