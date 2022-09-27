Черный Андр. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерный Андр. Петр.

Черный Андр. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Черный Андр. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Субботская д.Знаменка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.