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Мельник Никол. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мельник Никол. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Саранский уезд, Макарьев., д. Куликово

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