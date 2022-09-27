Великопьев Фома Ермолаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеликопьев Фома Ермолаев

Великопьев Фома Ермолаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Великопьев Фома Ермолаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Ясеновская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.