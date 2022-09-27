Горобченко Николай Малеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоробченко Николай Малеев

Горобченко Николай Малеев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горобченко Николай Малеев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Глазовский уезд, Афанасьевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.