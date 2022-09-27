Шелобритов Фома Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШелобритов Фома Матвеевич

Шелобритов Фома Матвеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шелобритов Фома Матвеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Ошмянский уезд, Девенишская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.