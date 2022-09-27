Овчинников Николай Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвчинников Николай Никифоров

Овчинников Николай Никифоров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Овчинников Николай Никифоров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Вознесенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.