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Зузу Александр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зузу Александр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Белецкий уезд, Болотинск., с. Бутишт.

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