Проскурник Николай Арсеньев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурник Николай Арсеньев

Проскурник Николай Арсеньев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Проскурник Николай Арсеньев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Нижнедевицкий уезд, Кулевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.