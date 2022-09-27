Мутовкин Тимоф. Марг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМутовкин Тимоф. Марг.

Мутовкин Тимоф. Марг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мутовкин Тимоф. Марг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Корчевский уезд, Даниловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.