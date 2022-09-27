Ляушко Норберт Норб. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛяушко Норберт Норб.

Ляушко Норберт Норб.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ляушко Норберт Норб.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ковенская губерния, Новоалександровский уезд, Понедельск. Милнен.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.