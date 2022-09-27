Найченко Дмитр. Терен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНайченко Дмитр. Терен.

Найченко Дмитр. Терен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Найченко Дмитр. Терен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Мариинский уезд, Рубинской, д. Маленина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.