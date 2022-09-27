Веревченко Евстафий Ефимов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеревченко Евстафий Ефимов.

Веревченко Евстафий Ефимов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Веревченко Евстафий Ефимов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Верхосульской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.