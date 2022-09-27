Трифонов Васил. Дмитр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Васил. Дмитр.

Трифонов Васил. Дмитр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Трифонов Васил. Дмитр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Моложский уезд, Новотроицкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.