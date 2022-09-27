Аюнов (Аюпов) Каюп. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАюнов (Аюпов) Каюп.

Аюнов (Аюпов) Каюп.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Аюнов (Аюпов) Каюп.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.