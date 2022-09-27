Косухин Савел. Тихон. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосухин Савел. Тихон.

Косухин Савел. Тихон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Косухин Савел. Тихон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Корочанский уезд, Пригородской Кощеевой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.