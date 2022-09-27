Радьголь Юрий Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРадьголь Юрий Антонович

Радьголь Юрий Антонович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Радьголь Юрий Антонович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Виленская губерния, Лидский уезд, Радунская в.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.