Бециашвили Арсений Безианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБециашвили Арсений Безианов

Бециашвили Арсений Безианов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бециашвили Арсений Безианов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Сигнахский уезд, Гурджаан

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.