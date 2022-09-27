Саддаров Гальнатдин Фахретдинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаддаров Гальнатдин Фахретдинов

Саддаров Гальнатдин Фахретдинов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Саддаров Гальнатдин Фахретдинов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Самарский уезд, Шламской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.