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Зиза Яков Наумов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зиза Яков Наумов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Бахмутской, с. Курель

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