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Шабайлов Ефим Порфирьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шабайлов Ефим Порфирьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Духовщинский уезд, Узвоская

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