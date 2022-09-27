Богоутдынов Мухамет Садык. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогоутдынов Мухамет Садык.

Богоутдынов Мухамет Садык.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богоутдынов Мухамет Садык.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Сергачский уезд, Уразовская вол., Хозар.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.