Жигалкин Фед. Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖигалкин Фед. Тимоф.

Жигалкин Фед. Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Жигалкин Фед. Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Мглинский уезд, Васильковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.