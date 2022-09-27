Мочар Марк Март. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМочар Марк Март.

Мочар Марк Март.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мочар Марк Март.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.