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Попруга Петр Роман.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попруга Петр Роман.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Бобруйский уезд, Брожской д. Ковгич ии.

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