Петросян Андрей Ив. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетросян Андрей Ив.

Петросян Андрей Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петросян Андрей Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Стурдзенской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.