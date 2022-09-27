Болотин Никол. Ант. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолотин Никол. Ант.

Болотин Никол. Ант.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Болотин Никол. Ант.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Трубчевский уезд, Суземской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.