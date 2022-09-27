Овсюков Андр. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвсюков Андр. Петр.

Овсюков Андр. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Овсюков Андр. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Витебская губерния, Полоцкий уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.