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Шатахин Сем. Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шатахин Сем. Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Аккерманский уезд, Семеновки

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