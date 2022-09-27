Ковалевич Изр. Морд. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалевич Изр. Морд.

Ковалевич Изр. Морд.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ковалевич Изр. Морд.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Сенненский уезд, Бобрской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.