Полозов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолозов Петр Андреевич

Полозов Петр Андреевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Полозов Петр Андреевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Курская губерния, Путивльский уезд, Пригородневской, д. Скуносов.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.