Спинов Павел Аким. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСпинов Павел Аким.

Спинов Павел Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Спинов Павел Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Елатомский уезд, Глядковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.