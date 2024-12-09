Мартынов Иван Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМартынов Иван Фед.

Мартынов Иван Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мартынов Иван Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Владимирский уезд, Кочуковской, д. Уварово

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.