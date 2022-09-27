Кривенко Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривенко Иван Петрович

Кривенко Иван Петрович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кривенко Иван Петрович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тургайская область, Актюбинский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.