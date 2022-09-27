Ситников Андр. Сидор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитников Андр. Сидор.

Ситников Андр. Сидор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ситников Андр. Сидор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Орловский уезд, с. Ситники

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.