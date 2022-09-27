Скопинцев Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкопинцев Владимир Федорович

Скопинцев Владимир Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Скопинцев Владимир Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Павловской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.