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Водолажский Иван Владимиров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Водолажский Иван Владимиров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Тарасовской

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