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Соболев Александр Назар.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Соболев Александр Назар.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тверская губерния, Калязинский уезд, Семенужев., д. Матренк

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