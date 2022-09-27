Ольхов Артемий Еф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОльхов Артемий Еф.

Ольхов Артемий Еф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ольхов Артемий Еф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, Романовский

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.