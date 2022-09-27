Кузьмин Семен Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Семен Андрианович

Кузьмин Семен Андрианович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кузьмин Семен Андрианович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Казанский уезд, д. Караваевка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.