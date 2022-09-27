Кастухин Павел Онис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКастухин Павел Онис.

Кастухин Павел Онис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кастухин Павел Онис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Бричанской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.