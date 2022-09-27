Босенко Ефим Федот. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБосенко Ефим Федот.

Босенко Ефим Федот.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Босенко Ефим Федот.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.