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Слипченко Антон. Пав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Слипченко Антон. Пав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Губовской, с. Поповк.

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