Яцик Николай Пантел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯцик Николай Пантел.

Яцик Николай Пантел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Яцик Николай Пантел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Недогарской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.