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Драйчик Павел Конст.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Драйчик Павел Конст.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Барнаульский уезд, Федосьевск., д. Михайлов.

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