Орлов Вас. Емел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Вас. Емел.

Орлов Вас. Емел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Орлов Вас. Емел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Владимирская губерния, Александровский уезд, Нушпольск., д. Вальч.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.