Эверс Петр Микел. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭверс Петр Микел.

Эверс Петр Микел.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Эверс Петр Микел.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Лифляндская губерния, Венденский уезд, Зербенской ус. Шовит

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.